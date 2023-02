Castrovilli | tutto fatto per il rinnovo con la Fiorentina? La nuova scadenza del contratto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DaniloF57 : RT @GCaldieron: #Fiorentina vs #Braga giovedi: 4-3-3 Sirigu, Dodo, Ranieri, Quarta, Biraghi, Barak, Mandragora, Castrovilli, Gonzalez, Cabr… - MassyHawk92 : RT @GCaldieron: #Fiorentina vs #Braga giovedi: 4-3-3 Sirigu, Dodo, Ranieri, Quarta, Biraghi, Barak, Mandragora, Castrovilli, Gonzalez, Cabr… - GCaldieron : #Fiorentina vs #Braga giovedi: 4-3-3 Sirigu, Dodo, Ranieri, Quarta, Biraghi, Barak, Mandragora, Castrovilli, Gonzal… -

resta un giocatore giovane, italiano e campione d'Europa e del suo recupero potrebbe giovarneil movimento. Il futuro prossimo però è fatto in primis di riscatto, di presenze e se ...L'aria d'Europa fa bene soprattutto agli attaccanti, fannoquello che devono fare e hanno ... Sirigu; Dodo (1' st Terzic), Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Bianco (14' st), ...

Fiorentina, Castrovilli ha deciso il futuro: i dettagli Calciomercato.com

Castrovilli, rinnovo vicino però il futuro è in bilico La Repubblica Firenze.it

Castrovilli, riecco il rinnovo: adesso è vicino. Ma il futuro resta in bilico Fiorentina.it

Fiorentina, per Castrovilli rinnovo vicino ma futuro in bilico. Dovrebbe firmare un biennale TUTTO mercato WEB

Castrovilli ha gli incubi su Juve-Fiorentina e prende a schiaffi la ... Sport Fanpage

Gaetano Castrovilli, rientrato in gruppo a gennaio dopo il grave infortunio al ginocchio, non ha ancora trovato continuità di prestazioni, ma il futuro è viola.Uno dei perni del progetto targato Commisso e Italiano sarà Gaetano Castrovilli. La Fiorentina ha le idee chiare per il proprio futuro. Rocco Commisso, patron della Viola, però non ci sente: per Castr ...