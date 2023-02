Caruso | Il Napoli ha distrutto il campionato con una forza incredibile

Leggi su terzotemponapoli

(Di lunedì 27 febbraio 2023) A Radio Crc, nel corso di "Si Gonfia la Rete", è intervenuto Ciro, ex calciatore, attualmente scouting, ecco le sue parole: “Antonio Raimondo è un ragazzo interessantissimo che ha scalato le montagne perchè è partito in sordina, ma avevo già intravisto in lui doti importanti. Oggi sta venendo fuori e Thiago Motta lo sta premiando portandolo in prima squadra. Non solo Raimondo, ci sono tanti giovani in scuderia molto bravi come Riccio che è già Juve o Bianco della Fiorentina. Il Bologna non vuole dare Raimondo, già a gennaio ha dimostrato di tenerci seriamente. Lo fece esordire Mihaijlovic, ma se il giocatore è forte, basta dargli fiducia. Solo il Italia lo stacco tra prima squadra e giovanili è enorme all’estero invece già a 16 anni si fanno giocare. Ilsta esagerando! Nessuno l’aveva previsto, soprattutto dopo il mercato estivo con ...