Carta (non) canta. Le sanzioni che paralizzano le banche russe (Di lunedì 27 febbraio 2023) Al Cremlino speravano che non succedesse per davvero. Invece la paura si è trasformata in realtà. Le carte di pagamento emesse da istituti di credito russi sono prossime a un blocco planetario. E ci sono una serie di e-mail a provarlo. Questo significa che qualunque transazione potrebbe essere presto impossibile, tagliando fuori dalla vita quotidiana imprenditori, famiglie, semplici cittadini che si trovano all’estero e i cui risparmi sono disponibili solo con carte riconducibili a istituti della Federazione. La prova è nell’avvertimento lanciato dalle medesime banche della Russia nel corso del fine settimana, ai titolari di carte di credito e debito: le recenti sanzioni di Stati Uniti e Regno Unito potrebbero far sì che le schede smettano di funzionare all’estero. Le e-mail di più banche russe che esortavano i propri ... Leggi su formiche (Di lunedì 27 febbraio 2023) Al Cremlino speravano che non succedesse per davvero. Invece la paura si è trasformata in realtà. Le carte di pagamento emesse da istituti di credito russi sono prossime a un blocco planetario. E ci sono una serie di e-mail a provarlo. Questo significa che qualunque transazione potrebbe essere presto impossibile, tagliando fuori dalla vita quotidiana imprenditori, famiglie, semplici cittadini che si trovano all’estero e i cui risparmi sono disponibili solo con carte riconducibili a istituti della Federazione. La prova è nell’avvertimento lanciato dalle medesimedella Russia nel corso del fine settimana, ai titolari di carte di credito e debito: le recentidi Stati Uniti e Regno Unito potrebbero far sì che le schede smettano di funzionare all’estero. Le e-mail di piùche esortavano i propri ...

