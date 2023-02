Carlo Conti | commosso nel ricordare Maurizio Costanzo | “È stato un punto di riferimento”

(Di lunedì 27 febbraio 2023) La tragica scomparsa dinon ha lasciato attoniti solo i tanti affezionati telespettatori, ma anche molti volti dello spettacolo. Durante una recente ospitata,si è mostrato in lacrime nel ricordo del grande conduttore. “Èundi” – L’ultima puntata di Domenica In è stata dedicata a, venuto a mancare nella L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivalironia : Allora guagliò o gliele porti indietro ste lampadine o ne sviti qualcuna così non mi sembri CaRlO CoNtI in forma sm… - gianlu_79 : RT @gianlu_79: MARIA FALCONE (al telefono) h.15.06 sh.25,4% con 3.634mila; MARA VENIER legge messaggio di P. DIACO h.15.27 sh.26,4% con 3.… - gianlu_79 : MARIA FALCONE (al telefono) h.15.06 sh.25,4% con 3.634mila; MARA VENIER legge messaggio di P. DIACO h.15.27 sh.26,… - giulianabianco4 : RT @avvclarinsolia: bello e doveroso il ricordo di Carlo Conti a Maurizio Costanzo, ma il pensiero speciale a Maria De Filippi lo rende anc… - claudiabertanza : Gerry che cita Carlo Conti dicendo 'standing ovation'. #taleequale #Loshowdeirecord ?? -

MentreCalenda - sulla scia di Iv - esulta: "Ora è il Terzo polo a rappresentare i riformisti"... Bonaccini - Schlein Bonaccini fa icol ribaltone ai gazebo: "Resto a disposizione" Punti ...Tornando allo sgarbo, la Zanicchi ha spiegato: 'Lui mi voleva per il secondo anno consecutivo a Buona Domenica, ma io ero stata contattata dalla Rai , da, per fare Domenica In . Allora ...

Domenica In, Carlo Conti in lacrime: "Cosa mi ha regalato Costanzo" Liberoquotidiano.it

Carlo Conti dice addio alla Rai: "È colpa di Amadeus" | Passa alla concorrenza Fortementein.com

Maurizio Costanzo, il ricordo di Carlo Conti a Fanpage.it: Era un faro, il mio pensiero va a Maria Fanpage.it

Gerry Scotti saluta Costanzo e rivela: "Io, Conti e Bonolis senza parlarci..." Biccy

BELLUNO - Se non si rivedono le regole appena introdotte sul Sperbonus, dovute ad una clamorosa stretta introdotta dal Governo Meloni sulla cessione dei crediti, saranno oltre 300 le ...Hugo Vickers: «Camilla non sarà consorte ma solo Regina perché la parola serviva solo a differenziarla da Elisabetta, the Queen. E all’incoronazione ci saranno i figli e nipoti di Camilla. Un titolo i ...