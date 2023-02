Caressa e quella “gufata” nefasta sulla Juventus: risentirla oggi fa tremare (Di lunedì 27 febbraio 2023) Caressa ai tempi fece quella che al giorno d’oggi sembra realmente una gufata clamorosa. risentirla adesso mette tanta agitazione. Caressa è conosciuto da tutto il pubblico come uno dei telecronisti più affermati che ci siano in circolazione. Le gesta calcistiche che conosciamo ai tempi odierni portano (quasi) tutte la sua voce. E l’enfasi che ci mette lui probabilmente non la impiega nessun altro. JuvedipendenzaPurtroppo però non è oro tutto quello che luccica. Nella quantità spropositata di telecronache indimenticabili, possiamo trovare spazio anche per qualche sana gufata. Chiaramente a posteriore, visto che ai tempi certe cose non si potevano sapere. Risentendo oggi le parole pronunciate tempo fa, non si può fare altro che definirla in questo modo: ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 27 febbraio 2023)ai tempi feceche al giorno d’sembra realmente unaclamorosa.adesso mette tanta agitazione.è conosciuto da tutto il pubblico come uno dei telecronisti più affermati che ci siano in circolazione. Le gesta calcistiche che conosciamo ai tempi odierni portano (quasi) tutte la sua voce. E l’enfasi che ci mette lui probabilmente non la impiega nessun altro. JuvedipendenzaPurtroppo però non è oro tutto quello che luccica. Nella quantità spropositata di telecronache indimenticabili, possiamo trovare spazio anche per qualche sana. Chiaramente a posteriore, visto che ai tempi certe cose non si potevano sapere. Risentendole parole pronunciate tempo fa, non si può fare altro che definirla in questo modo: ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... grazia_noviello : @ZZiliani #Caressa Dimostrerà che non c'è possesso di casa tua nel momento in cui chiudi la porta per andare a lavo… - 978Alebruno : Che arroganza, ma poi i colleghi in studio sbalorditi e silenziosi, ma come è possibile che conduca ancora quella t… - Milan1899Djoko : @pombo1976 @SkySport complimenti a caressa che non solo ha detto una cavolata, ma in quella frase 'al massimo sono… - 33Calcio : @1926_cri Invece caressa dice una cosa sacrosanta. Possesso palla non vuol dire giocare bene. È come la tieni la pa… - hellofie : @pombo1976 @SkySport Nervosetto Caressa. Gli sarà arrivata la lettera di disdetta. Quella del Suo Capo. Sarebbe pur… -