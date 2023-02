Caressa-Bucciantini, scintille a Sky calcio club (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Accesa discussione a Sky calcio club sul possesso palla, con scintille tra Fabio Caressa e Marco Bucciantini dopo il match Milan-Atalanta. Bucciantini, ospite della trasmissione, stava spiegando la rilevanza del possesso palla nelle partite. Secondo Bucciantini non è un caso che la statistica in questione segni percentuali maggiori per le squadre che vincono e che si trovano nella parte alta della classifica di Seria A. Caressa in disaccordo con l’ospite argomenta. “Il possesso palla da un punto di vista statistico non significa niente. Buccia, statisticamente il possesso palla è una vecchia cosa…”. Bucciantini replica: “Lui non ha ragione, ha torto. Voglio finire il mio concetto, io l’ho lasciato intervenire”. Il ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Accesa discussione a Skysul possesso palla, contra Fabioe Marcodopo il match Milan-Atalanta., ospite della trasmissione, stava spiegando la rilevanza del possesso palla nelle partite. Secondonon è un caso che la statistica in questione segni percentuali maggiori per le squadre che vincono e che si trovano nella parte alta della classifica di Seria A.in disaccordo con l’ospite argomenta. “Il possesso palla da un punto di vista statistico non significa niente. Buccia, statisticamente il possesso palla è una vecchia cosa…”.replica: “Lui non ha ragione, ha torto. Voglio finire il mio concetto, io l’ho lasciato intervenire”. Il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marcogreco3 : Cialtrone! #Bucciantini la palla, anzi le palle, te la mette in testa vedrai, poi, che possesso palla. #Caressa - IlCavMilanista : Caressa personaggio squallido, rosica perché Bucciantini ha il triplo dei suoi neuroni - Lucyluciana94 : RT @FabrizioFERRARl: #Caressa non sa quello che dice. #Bucciantini sì. Ecco la differenza. #senzagiacca #skycalcioclub - dicofilo : RT @FabrizioFERRARl: #Caressa non sa quello che dice. #Bucciantini sì. Ecco la differenza. #senzagiacca #skycalcioclub - marcofab73 : @RInfascelli @OOCaaalciooooo Bucciantini è uno dei pochi che capiscono di calcio, dai su la polemica di #Caressa è imbarazzante -