Carenza di farmaci in Italia | la corsa contro il tempo per evitare l’emergenza sanitaria

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Il ministero della Salute ha istituito un tavolo di lavoro permanente per fronteggiare la situazione critica delle scorte di, dalla mancanza degli antibiotici e degli antipiretici fino ai medicinali specifici, come gli anti-ipertensivi e gli antitumorali. La situazione non riguarda solo l’ma l’intera Europa, poiché la sovrapposizione delle infezioni da Covid e influenza ha messo a repentaglio il meccanismo di rifornimento. La richiesta ingente, la cessata produzione e la discontinuità delle forniture sono alcuni dei fattori che causano la mancanza dicome la Tachipirina, Efferalgan, Tachifludec, Neoborocillina, l’amoxicillina e il Levodopa. Laagli acquisti da parte dei consumatori è solo uno dei motivi dietro alla scarsità dei, ci sono anche problemi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... EraldoFR : Carenza farmaci:?così 2mila farmacie preparano in casa compresse, sciroppi e pomate - Il Sole 24 ORE… - Antonio92810383 : @Interistadoc10 La droga fa male….per questo tipo di patologie ci sono altri farmaci più indicati….. Proctolin per… - CoreyTa43187447 : @QLexPipiens Il ministero giustifica la carenza (ormai da mesi) di farmaci antinfluenzali con l'incetta da parte de… - margher75500696 : @QLexPipiens Avremmo uno stabilimento farmaceutico militare che avrebbe potuto sopperire alla carenza di farmaci co… - TgrRai : RT @TgrRaiCalabria: Anche in #Calabria mancano antibiotici, antidolorifici e antidepressivi. Tra poco al tg delle 14 #Salute #sanita #Crona… -

... le consegne di posta sono in ritardo di almeno un mese, lasciando i residenti malati senza i loroe molti altri senza assegni pensionistici e importanti documenti fiscali. Ladi ...La loro rarità rende spesso più complessa la ricerca diper la cura. Molte di queste ...loro famiglie affrontano quotidianamente sfide durissime per la complessità dei loro bisogni e la...

Carenza farmaci: così 2mila farmacie preparano in casa compresse, sciroppi e pomate Il Sole 24 ORE

Cattani: "Farmaci, nessuna carenza, solo ritardi per alcune decine di ... RIFday

Carenze farmaci, aggiornato il riepilogo schematico delle procedure ... http://farmaciavirtuale.it/

Carenza farmaci. Farris (Adf): “Anche le Regioni partecipino al ... Quotidiano Sanità

Carenza farmaci. In Germania possibile incremento del 50% dei ... Quotidiano Sanità

Risiko Comunali: la 2 lascia via del Trionfo, Campo di Marte attende novità. Al posto della gelateria, alla 4 nasce lo spazio per assistenza e prevenzione.Fondamentale per il nostro organismo, ecco cos'è la vitamina B12, qual è il fabbisogno giornaliero per le persone adulte e i rischi di una dieta vegana ...