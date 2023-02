Carburanti, prezzi medi in calo (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Calano i prezzi medi dei Carburanti. Brusca inversione di rotta infatti per le quotazioni internazionali del gasolio, tornate venerdì a salire con forza dopo oltre una settimana di cali. Continuano invece a scendere, sotto la spinta dei ribassi dei listini dei giorni scorsi, le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa, con la benzina sotto 1,86 euro/litro e il gasolio a 1,82 euro/litro. Continuano i ribassi anche per il metano, in media a 1,90 euro/kg. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,858 euro/litro (-2 ... Leggi su italiasera (Di lunedì 27 febbraio 2023) (Adnkronos) – Calano idei. Brusca inversione di rotta infatti per le quotazioni internazionali del gasolio, tornate venerdì a salire con forza dopo oltre una settimana di cali. Continuano invece a scendere, sotto la spinta dei ribassi dei listini dei giorni scorsi, lee nazionali deipraticati alla pompa, con la benzina sotto 1,86 euro/litro e il gasolio a 1,82 euro/litro. Continuano i ribassi anche per il metano, ina a 1,90 euro/kg. Queste sono lee deipraticati comunicati dai gestori all’Osservatoriodel ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti: benzina self service a 1,858 euro/litro (-2 ...

