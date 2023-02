Capuano: «Inter, sconfitta a Bologna non mi sorprende! Su Asllani dico…» (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’Inter, dopo una grande vittoria in Europa contro il Porto, conferma le difficoltà nel tenere lo stesso livello di concentrazione nella partita successiva e infatti cade a Bologna. Capuano non è per nulla sorpreso: di seguito il suo Intervenuto a Radio 24 NULLA DI NUOVO – L’Inter nel corso della stagione ha sempre alternato grandi prestazioni a tonfi colossali. Proprio per questo Giovanni Capuano non è sorpreso dalla sconfitta con il Bologna: «Trovo che a Bologna non sia successo nulla di sorprendente, partite come quelle con il Porto ti succhiano l’anima. Non mi sorprendo che abbia fatto fatica l’Inter, sono partite difficili quelle post europee dove hai pochi stimoli. Io penso che il tema della domenica è fino a che ... Leggi su inter-news (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’, dopo una grande vittoria in Europa contro il Porto, conferma le difficoltà nel tenere lo stesso livello di concentrazione nella partita successiva e infatti cade anon è per nulla sorpreso: di seguito il suovenuto a Radio 24 NULLA DI NUOVO – L’nel corso della stagione ha sempre alternato grandi prestazioni a tonfi colossali. Proprio per questo Giovanninon è sorpreso dallacon il: «Trovo che anon sia successo nulla di sorprendente, partite come quelle con il Porto ti succhiano l’anima. Non mi sorprendo che abbia fatto fatica l’, sono partite difficili quelle post europee dove hai pochi stimoli. Io penso che il tema della domenica è fino a che ...

