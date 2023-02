Capitale della Cultura | a marzo tanti appuntamenti in città

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Bergamo. Sarà unmolto ricco a Bergamo, grazie aieventi e iniziative pensati in occasione diItaliana2023: mostre, spettacoli, concerti punteggiano infatti la programmazione del mese prossimo in, a pochi giorni dalla chiusura – prevista il giorno 26 – del grande appuntamento con la Festa delle Luci di A2A, che ha segnato la coda del secondo mese. Tutto esaurito per l’inaugurazione del Bergamo Film Meeting (10-19), prevista al teatro Donizetti il 10 del mese con Psycho, il capolavoro di Alfred Hitchcock, musicato live dall’Orchestra Sinfonica Giovanile di Milano, un’anteprima nazionale. Il BFM entrerà nel vivo dal giorno dopo (11) nella storica sede dell’Auditorium di ...