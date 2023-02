Capaccio: auto si schianta in una rotatoria, tre feriti (Di lunedì 27 febbraio 2023) Paura la scorsa notte a Capaccio dove un’autovettura con a bordo due ragazze ed un ragazzo è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata andandosi a schiantare contro le transenne che delimitano il marciapiede nei pressi di una rotatoria in via Magna Graecia. L’impatto è stato molto violento, i soccorsi hanno immediatamente evacuato i soggetti presenti nell’abitacolo che sono stati trasportati in ospedale. Una delle ragazze è stata ricoverata al Ruggi in codice rosso e operata d’urgenza per un trauma cerebrale e diverse fratture. Le forze dell’ordine continuano ad indagare sul sinistro, l’automobile intanto è stata sottoposta a sequestro. Segui ZON.IT su Google News. Leggi su zon (Di lunedì 27 febbraio 2023) Paura la scorsa notte adove un’vettura con a bordo due ragazze ed un ragazzo è uscita improvvisamente fuori dalla carreggiata andandosi are contro le transenne che delimitano il marciapiede nei pressi di unain via Magna Graecia. L’impatto è stato molto violento, i soccorsi hanno immediatamente evacuato i soggetti presenti nell’abitacolo che sono stati trasportati in ospedale. Una delle ragazze è stata ricoverata al Ruggi in codice rosso e operata d’urgenza per un trauma cerebrale e diverse fratture. Le forze dell’ordine continuano ad indagare sul sinistro, l’mobile intanto è stata sottoposta a sequestro. Segui ZON.IT su Google News.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... salernotoday : Incidente a Capaccio, auto si schianta in una rotatoria: tre feriti, grave una ragazza - salernotoday : Incidente tra auto e moto a Capaccio: grave 33enne - salernonotizie : Capaccio Paestum, violento impatto auto-scooter: 33enne in codice rosso all’ospedale - cilento_tv : Capaccio Paestum, frontale auto-scooter: 33enne in prognosi riservata -