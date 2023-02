Caos nel Sion di Balo: il presidente esonera (per un po') il tecnico e lo sostituisce in panchina (Di lunedì 27 febbraio 2023) Cambio in corsa, e a tempo, sulla panchina del Sion di Mario Balotelli. Per la partita di Coppa Svizzera in programma mercoledì contro il Lugano, a dirigere la squadra ci sarà il presidente Christian ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 27 febbraio 2023) Cambio in corsa, e a tempo, sulladeldi Mariotelli. Per la partita di Coppa Svizzera in programma mercoledì contro il Lugano, a dirigere la squadra ci sarà ilChristian ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sebmes : Guardavamo il Costanzo Show perché era il luogo dell’imprevedibile, all’improvviso veniva fuori una confessione sor… - sportli26181512 : Caos nel Sion di Balo: il presidente esonera (per un po') il tecnico e lo sostituisce in panchina: Caos nel Sion di… - Gazzetta_it : Caos nel Sion di Balo: il presidente esonera (per un po') il tecnico e lo sostituisce in panchina - malvaverbasco3 : nessuno dei nostri meravigliosi politici se ne preoccupa.... siamo nel caos più totale... nella vita bisogna scende… - miriamberzi : @MarcoFinizio74 Credo sia una questione più caratteriale che politica,nel senso che tu la vedi come confronto(scont… -