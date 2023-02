Caos in Marsiglia-Psg: tifosi quasi entrano in campo per fare rissa con Galtier (VIDEO) (Di lunedì 27 febbraio 2023) Finale caotico tra Marsiglia e Psg, big match della Ligue 1 2022/2023. Gli ospiti vincono, convincono e dominano chiudendo la partita per 3-0 e probabilmente chiudendo anche il discorso campionato. Al fischio finale l’allenatore del Psg, Galtier, ha qualcosa da dire a dei tifosi che dietro la panchina non la prendono benissimo e uno di loro vorrebbe anche scavalcare per entrare dentro al campo. In alto il VIDEO. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 27 febbraio 2023) Finale caotico trae Psg, big match della Ligue 1 2022/2023. Gli ospiti vincono, convincono e dominano chiudendo la partita per 3-0 e probabilmente chiudendo anche il discorso campionato. Al fischio finale l’allenatore del Psg,, ha qualcosa da dire a deiche dietro la panchina non la prendono benissimo e uno di loro vorrebbe anche scavalcare per entrare dentro al. In alto il. SportFace.

