Canale 5, variazioni di palinsesto del 28 febbraio 2023 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Buongiorno Mamma Buongiorno Mamma "triplica". Saltato, per il doveroso omaggio a Maurizio Costanzo l'appuntamento dello scorso venerdì, la fiction con Maria Chiara Giannetta e Raoul Bova sarà in onda eccezionalmente domani sera in prima serata con la terza puntata (sfiderà il debutto di Sei Donne su Rai1). Confermato per venerdì un nuovo episodio. In più, Canale 5 ha scelto di replicare la seconda puntata, domani, alle 14.10. Buongiorno Mamma durerà fino alle 16.45, orario di inizio della striscia quotidiana del Grande Fratello Vip. Di conseguenza coprirà lo slot di Terra Amara e delle trasmissioni di Maria De Filippi, Uomini e Donne e Amici. Malgrado siano già registrate, per chiare ragioni dovute al lutto subito dalla conduttrice, la messa in onda slitta. Per Terra Amara, dunque, una breve pausa dopo il "tour de force" del weekend. Da segnalare che la puntata ...

