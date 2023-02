Campo Genova, Festa: “Avevamo ragione noi, l’area non è inquinata. Stop al cemento, parte la Smile Arena” (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Giunta comunale ha adottato il Piano Urbanistico Attuativo di Campo Genova. parte la “Smile Arena”. L’esecutivo di Palazzo di Città ha concretizzato la sua visione amministrativa ed urbanistica per la riqualificazione e la valorizzazione dell’ormai ex Campo Genova. Appurato definitivamente, con il Piano di caratterizzazione del sito ordinato dall’Arpac e la relazione finale, che l’area non è contaminata e non presenta alcun tipo di rischio ambientale, tanto per destinazioni commerciali quanto per l’edificazione residenziale, per volontà del sindaco, Gianluca Festa, l’Amministrazione ha deciso di ridurre drasticamente le quote destinate alle nuove costruzioni, lasciando così libero il piazzale per ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa Giunta comunale ha adottato il Piano Urbanistico Attuativo dila “”. L’esecutivo di Palazzo di Città ha concretizzato la sua visione amministrativa ed urbanistica per la riqualificazione e la valorizzazione dell’ormai ex. Appurato definitivamente, con il Piano di caratterizzazione del sito ordinato dall’Arpac e la relazione finale, chenon è contaminata e non presenta alcun tipo di rischio ambientale, tanto per destinazioni commerciali quanto per l’edificazione residenziale, per volontà del sindaco, Gianluca, l’Amministrazione ha deciso di ridurre drasticamente le quote destinate alle nuove costruzioni, lasciando così libero il piazzale per ...

