Campionato Primavera 1 | 21ª giornata | risultati e classifica Inter | altro +1

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Nuovo passo in avanti dell’nel1. La squadra di Chivu, grazie alla vittoria sul Verona (vedi highlights), sale ora al nono posto ma resta sempre a -6 dai play-off. Atalanta-Juventus 1-1 Milan-Fiorentina 1-2 Udinese-Bologna 0-2 Verona-0-1 Napoli-Frosinone 0-1 Torino-Roma 1-1 Lecce-Cesena 6-1 Cagliari-Empoli 0-0 Sassuolo-Sampdoria 2-11 –Lecce 42 Juventus 38 Fiorentina 38 Roma 37 Torino 37 Bologna 37 Frosinone 36 Sassuolo 3431 Empoli 30 Cagliari 28 Sampdoria 25 Verona 24 Milan 21 Atalanta 21 Napoli 21 Udinese 15 Cesena 5 PROSSIMO TURNO VENTIDUESIMABologna-Frosinone venerdì 3 marzo ore 15 Sampdoria-Atalanta sabato 4 marzo ore 11 Cesena-Torino sabato 4 marzo ...

La di Federico Guidi conquista solo un punto nella trasferta a Vercelli contro il Torino nella ventunesima giornata della Prima Fase del di categoria. In gol per i giallorossi ...

