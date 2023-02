Camilla Costanzo legge una toccante lettera per il padre Maurizio Costanzo: “Ci lasci un’eredità importante”| Video (Di lunedì 27 febbraio 2023) Maurizio Costanzo figlia lettera. Uno dei momenti più toccanti dei funerali di Maurizio Costanzo, da poco conclusisi nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, è stato quando a conclusione della cerimonia ha preso la parola la figlia Camilla. La figlia del giornalista ha voluto ricordare il padre anche a nome dei suoi fratelli, Saverio ... Camilla Costanzo legge una toccante lettera per il padre Maurizio Costanzo: “Ci lasci un’eredità importante” Video TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 27 febbraio 2023)figlia. Uno dei momenti più toccanti dei funerali di, da poco conclusisi nella Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo, è stato quando a conclusione della cerimonia ha preso la parola la figlia. La figlia del giornalista ha voluto ricordare ilanche a nome dei suoi fratelli, Saverio ...unaper il: “CiTAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rtl1025 : ?? Maria De Filippi è arrivata alla Chiesa deli Artisti per il funerale del marito #MaurizioCostanzo insieme al figl… - Agenzia_Ansa : È arrivato in Campidoglio il feretro di Maurizio Costanzo, per l'apertura della camera ardente che si terrà oggi e… - infoitcultura : Maurizio Costanzo, sapete chi è la figlia Camilla? Non lo immaginerete mai - redazionerumors : Maurizio Costanzo figlia, Camilla ha letto durante i funerali una commuovente lettera dedicata al padre in nome suo… - vipdietroloshow : Mara Venier,Sonia,Sabrina Ferilli, Pio e Amedeo,Alfonso Signorini, Lorella Cuccarini e Simona Ventura al funerale d… -