Camila Giorgi vince il torneo di Merida: è il suo quarto titolo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Camila Giorgi ha trionfato al torneo di Merida Wta 250 in Messico. Vittoria in finale contro la numero 68 al mondo, la svedese Rebecca Peterson con il punteggio di 7-6 (7/3), 1-6, 6-2 dopo quasi due ore e mezza di gioco. Per la tennista di...

