Camila Giorgi vince il primo torneo di Merida (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’italiana Camila Giorgi ha vinto il torneo WTA 250 inaugurale di Merida, in Messico, domenica, battendo la svedese Rebecca Peterson per 7-6 (7/3), 1-6, 6-2. La numero 68 del mondo ha conquistato il... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 27 febbraio 2023) L’italianaha vinto ilWTA 250 inaugurale di, in Messico, domenica, battendo la svedese Rebecca Peterson per 7-6 (7/3), 1-6, 6-2. La numero 68 del mondo ha conquistato il...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Camila #Giorgi è la nuova campionessa del WTA di Merida ?? ???? L’azzurra vince il 4º titolo in carriera e torna ad… - Gazzetta_it : Giorgi rompe il digiuno: a Merida arriva il quarto titolo in carriera - WeAreTennisITA : GIORGI E COCCIARETTO OK, OUT BRONZETTI ???? In Messico Camila Giorgi vince agevolmente, e così Cocciaretto, che batte… - sportli26181512 : Camila Giorgi vince il WTA di Mérida (Messico): Peterson ko in tre set: Quarto titolo in carriera per la tennista m… - grateroleal : RT @InteBNLdItalia: ?? Merida ha una nuova Regina ?? Camila #Giorgi sconfigge in finale Peterson 7-6 1-6 6-2 e mette in bacheca il quarto ti… -