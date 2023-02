Camila Giorgi è tornata! Grande successo a Merida (Di lunedì 27 febbraio 2023) La tennista maceratese ha conquistato nella notte il torneo Wta 250 in Messico, rompendo un digiuno che durava da più di un anno e mezzo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ruggito nella notte di Camila Giorgi. La tennista maceratese, infatti, ha conquistato il torneo Wta 250 a Merida in Messico, avendo la meglio Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 27 febbraio 2023) La tennista maceratese ha conquistato nella notte il torneo Wta 250 in Messico, rompendo un digiuno che durava da più di un anno e mezzo PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ruggito nella notte di. La tennista maceratese, infatti, ha conquistato il torneo Wta 250 ain Messico, avendo la meglio Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FiorinoLuca : Camila #Giorgi è la nuova campionessa del WTA di Merida ?? ???? L’azzurra vince il 4º titolo in carriera e torna ad… - WeAreTennisITA : CAMILA TORNA ALLA VITTORIA ?? Camila Giorgi batte Rebecca Peterson per 7-6(3) 1-6 6-2 e vince il torneo in Messico,… - WeAreTennisITA : GIORGI E COCCIARETTO OK, OUT BRONZETTI ???? In Messico Camila Giorgi vince agevolmente, e così Cocciaretto, che batte… - Moixus1970 : RT @SuperTennisTv: Una settimana perfetta chiusa nel migliore dei modi ?? Camila #Giorgi torna a vincere un torneo dopo un anno e mezzo ??… - darioderrico : RT @Agenzia_Ansa: L'azzurra Camila Giorgi ha vinto la prima edizione del torneo di Merida, in Messico, gara valevole per il circuito Wta 25… -