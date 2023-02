Cambi: euro poco mosso in avvio a 1,0542 dollari (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA – L’euro è poco mosso in avvio di settimana dopo il calo registrato venerdì alla luce dei dati sull’indice dell’inflazione americana preso in considerazione dalla Fed, salito al 5,4%. La moneta unica si attesta a 1,0542 dollari, con una variazione appena negativa dello 0,06%. Il Cambio con lo yen è a 143,67 (-0,12%). Per quanto riguarda la borsa, comincia bene la seduta sui listini europei. Francoforte guadagna lo 0,93%, Parigi lo 0,78% mentre Londra apre con un rialzo dello 0,48%. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di lunedì 27 febbraio 2023) ROMA – L’indi settimana dopo il calo registrato venerdì alla luce dei dati sull’indice dell’inflazione americana preso in considerazione dalla Fed, salito al 5,4%. La moneta unica si attesta a 1,, con una variazione appena negativa dello 0,06%. Ilo con lo yen è a 143,67 (-0,12%). Per quanto riguarda la borsa, comincia bene la seduta sui listinipei. Francoforte guadagna lo 0,93%, Parigi lo 0,78% mentre Londra apre con un rialzo dello 0,48%. L'articolo L'Opinionista.

