Call of Duty si maschera per il Carnevale di Venezia (Di lunedì 27 febbraio 2023) La seconda stagione di Call Of Duty®: Modern Warfare® II e Call of Duty®: Warzone™ 2.0 è approdata su PC e console il 15 febbraio, ma le novità non sono di certo finite qui. Una in particolare farà felici proprio i giocatori italiani, che potranno utilizzare in gioco alcuni items e progetti dedicati a uno degli eventi più iconici del panorama nostrano: il Carnevale di Venezia. Nel negozio del gioco, infatti, contemporaneamente al lancio della Stagione 2, è arrivato anche il Carnival Bundle, un pacchetto speciale dedicato alla festa in maschera per eccellenza, che conterrà i seguenti oggetti da collezione: 1 portafortuna 1 adesivo 2 progetti, uno dedicato alla smg VEL-46 e uno per lo sniper LA-B 330 Si tratta di un’importante novità, che mostra come ... Leggi su gamerbrain (Di lunedì 27 febbraio 2023) La seconda stagione diOf®: Modern Warfare® II eof®: Warzone™ 2.0 è approdata su PC e console il 15 febbraio, ma le novità non sono di certo finite qui. Una in particolare farà felici proprio i giocatori italiani, che potranno utilizzare in gioco alcuni items e progetti dedicati a uno degli eventi più iconici del panorama nostrano: ildi. Nel negozio del gioco, infatti, contemporaneamente al lancio della Stagione 2, è arrivato anche il Carnival Bundle, un pacchetto speciale dedicato alla festa inper eccellenza, che conterrà i seguenti oggetti da collezione: 1 portafortuna 1 adesivo 2 progetti, uno dedicato alla smg VEL-46 e uno per lo sniper LA-B 330 Si tratta di un’importante novità, che mostra come ...

