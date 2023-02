Calendario Mondiali speed skating Heerenveen 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Dal 2 al 5 marzo sull’anello di ghiaccio di(Paesi Bassi) si terranno idi. Il pattinaggio velocità pista lunga è all’epilogo stagionale, dopo che la Coppa del Mondo ha chiuso i battenti, e sulla Thialf si prospettano giornate decisamente intense. L’Italia si presenta all’appuntamento iridato con ambizione, reduce da un percorso nel massimo circuito internazionale nel quale i piazzamenti di un certo prestigio non sono mancati. Il riferimento è in particolare alle prestazioni di Davide Ghiotto sui 5000/10000 metri e di Andrea Giovannini sulla Mass Start, in grado di rivaleggiare contro i massimi esponenti delle specialità citate. Sarà una competizione complicata, però, dal momento che gareggiando in casa dell’Olanda, i padroni di casa vorranno far valere la loro ...