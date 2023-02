Calendario Europei atletica indoor 2023 | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Glidileggera andranno in scena a Istanbul (Turchia) dal 2 al 5 marzo. La regolare disputa della rassegna continentale è rimasta in dubbio nelle ultime settimane a causa del forte terremoto che ha mietuto più di 40.000 vittime al confine con la Siria. Si preannuncia un evento di grande impatto a livello agonistico, con tante stelle pronte a fronteggiarsi a viso aperto per la conquista delle medaglia nell’evento più importante della stagione al coperto. L’Italia coltiva grandi ambizioni. Marcell Jacobs si presenta per difendere il titolo conquistato due anni fa sui 60 metri, distanza in cui anche Samuele Ceccarelli potrebbe dire la sua proprio dopo aver battuto il Campione Olimpico. Riflettori puntati su Leonardo Fabbri e Zane Weir nel getto del peso, Claudio Stecchi e Roberta Bruni nel ...