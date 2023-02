Calendario Coppa del Mondo sci alpino Aspen e Kvitfjell | programma | orari | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Ladeldi sci2023 entra ufficialmente nel suo ultimo chilometro, o quasi. Dal finale di stagione ci dividono solamente due weekend di gare, quindi toccherà all’attesissimo gran finale di Soldeu (Andorra). Cosa prevede ilper il prossimo fine settimana? Il comparto maschile rimarrà negli Stati Uniti e si sposta adin Colorado, per tre prove veloci, mentre il comparto femminile sarà impegnato ain Norvegia, a sua volta per tre prove veloci. Partiamo dal comparto femminile. Le sciatrici, come detto, saranno impegnate sulla pista dila Olympiabakken dove si svolsero le gare veloci delle Olimpidi di Lillehammer 1994, sulla quale vedremo due superG e una discesa. Tanti punti in palio per la Sfera di Cristallo generale ...