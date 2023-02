Calciomercato Milan – Via Leao? Il suo sostituto è un fuoriclasse (Di lunedì 27 febbraio 2023) Rafael Leao potrebbe lasciare il Milan nel prossimo Calciomercato estivo. Il Diavolo ha già pronto, però, un rimpiazzo di qualità eccelsa Leggi su pianetamilan (Di lunedì 27 febbraio 2023) Rafaelpotrebbe lasciare ilnel prossimoestivo. Il Diavolo ha già pronto, però, un rimpiazzo di qualità eccelsa

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : #Gasperini si inchina al #Milan: 'Troppo superiore stasera, ma siamo pure sfortunati' #MilanAtalanta - cmdotcom : #Zelensky: ‘Grazie Italia, grazie #Milan e grazie Serie A. Ricorderemo il vostro contributo alla nostra lotta’ - la_rossonera : RT @NicoSchira: Zlatan #Ibrahimovic: “If I feel as good as I feel now, I will stay at #ACMilan next year. I will also continue to play for… - ForzaMI67931706 : RT @NicoSchira: Zlatan #Ibrahimovic: “If I feel as good as I feel now, I will stay at #ACMilan next year. I will also continue to play for… - afiqzul122 : RT @NicoSchira: Zlatan #Ibrahimovic: “If I feel as good as I feel now, I will stay at #ACMilan next year. I will also continue to play for… -