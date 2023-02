Calciomercato.com – La rinascita del Milan con un grande ex, la crisi dell’Inter, il Napoli senza rivali: dalle 18.30 LIVE su Twitch! | Serie A (Di lunedì 27 febbraio 2023) 2023-02-27 16:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Torna l’appuntamento del lunedì con le dirette di Calciomercato.com sul nostro canale Twitch, oggi dalle 18.30 saremo in diretta per analizzare insieme i temi della 24esimaa giornata di Serie A, in attesa dei posticipi, ma anche la settimana di Coppe. Ci collegheremo con Napoli dove Giovanni Annunziata ci racconterà l’entusiasmo dei tifosi a +18 sulla seconda, Pasquale Guarro ci parlerà della crisi dell’Inter e con Daniele Longo analizzeremo la rinascita del Milan. Focus anche sul momento no dell’Atalanta, con Mariachiara Rossi, e sulla Lazio impegnata in serata contro la Samp, con Tommaso Fefè in diretta dallo Stadio Olimpico di ... Leggi su justcalcio (Di lunedì 27 febbraio 2023) 2023-02-27 16:00:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news pubblicata sul web: Torna l’appuntamento del lunedì con le dirette di.com sul nostro canale Twitch, oggi18.30 saremo in diretta per analizzare insieme i temi della 24esimaa giornata diA, in attesa dei posticipi, ma anche la settimana di Coppe. Ci collegheremo condove Giovanni Annunziata ci racconterà l’entusiasmo dei tifosi a +18 sulla seconda, Pasquale Guarro ci parlerà dellae con Daniele Longo analizzeremo ladel. Focus anche sul momento no dell’Atalanta, con Mariachiara Rossi, e sulla Lazio impegnata in serata contro la Samp, con Tommaso Fefè in diretta dallo Stadio Olimpico di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Napolimania: siamo troppo forti, volete mischiare le squadre? Finalmente uno scudetto vinto onestamente - cmdotcom : #Gasperini si inchina al #Milan: 'Troppo superiore stasera, ma siamo pure sfortunati' #MilanAtalanta - tuttosport : Il tema del progetto della #Superlega continua a far discutere. Così #Galliani sul tema #Tuttosport #Juventus… - inter_calciomer : Mi arrivano conferme ?? Contatti avviati per il giovane difensore centrale francese Oumar #Solet (23) Oggi la va… - sportli26181512 : Juve: c'è la priorità per il colpo a centrocampo: La Juventus ha in programma un colpo per rinforzare il proprio ce… -