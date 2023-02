Calcio | Zeman arrivato a Pescara | ' sono contentissimo'

(Di lunedì 27 febbraio 2023) ". Mi fa piacere essere tornato". Queste le prime parole pronunciate da Zdenekal suo arrivo a, per incontrare il presidente della squadra diDaniele Sebastiani ...

"Sono contentissimo. Mi fa piacere essere tornato". Queste le prime parole pronunciate da Zdenekal suo arrivo a Pescara, per incontrare il presidente della squadra diDaniele Sebastiani per la firma del contratto, presente anche il ds Daniele Delli Carri.nel pomeriggio ...È il ritorno di, è il risveglio degli innamorati del- champagne, per anni belli e addormentati nel bosco e sottobosco di sarrismi, corti - musi, specialoni, rampantismi, simil - ...

Mi fa piacere essere tornato". Queste le prime parole pronunciate da Zdenek Zeman al suo arrivo a Pescara, per incontrare il presidente della squadra di calcio Daniele Sebastiani per la firma del ...(ANSA) - PESCARA, 26 FEB - Tre volte - fino ad oggi una promozione in A nel 2012 e un esonero nel 2018 - sulla panchina del Pescara. Quella fra ...