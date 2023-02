Calcio: Ternana, Lucarelli torna in panchina dopo l'addio di Andreazzoli (Di lunedì 27 febbraio 2023) Terni, 27 feb. - (Adnkronos) - Cristiano Lucarelli torna sulla panchina della Ternana. dopo la breve parentesi di Aurelio Andreazzoli, dimessosi sabato scorso dopo 12 partite alla guida della squadra, il tecnico livornese è di nuovo l'allenatore del club umbro. Lucarelli sarà in panchina domani a Palermo. "Sono molto contento di essere tornato e di poter dare una mano, certo avrei preferito non essere andato via", ha detto Lucarelli. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Terni, 27 feb. - (Adnkronos) - Cristianosulladellala breve parentesi di Aurelio, dimessosi sabato scorso12 partite alla guida della squadra, il tecnico livornese è di nuovo l'allenatore del club umbro.sarà indomani a Palermo. "Sono molto contento di essereto e di poter dare una mano, certo avrei preferito non essere andato via", ha detto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gippu1 : 'E scusate se dico stadio'. Il presidente della Ternana Stefano Bandecchi è il James Gandolfini del calcio italiano. - tabellamercatob : #Calciomercato panchine #SerieB #Ternana: sembra fatta per il ritorno di Cristiano Lucarelli, come conferma lo ste… - pepjov : RT @7ettedecoppe: Le dichiarazioni di #Bandecchi presidente della #Ternana calcio. - manuelplazza : Torna Cristiano Lucarelli alla panchina della Ternana Calcio. Domani sera sarà in panchina per la sfida contro il P… - IlTelegrafo : Bandecchi richiama Lucarelli sulla panchina della Ternana -