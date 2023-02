Calcio: Sky calcio club, diverbio tra Caressa e Bucciantini sul possesso palla (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. - (Adnkronos) - Ieri sera è andata in scena un'accesa discussione a Sky calcio club di Fabio Caressa dopo il match fra Milan e Atalanta. Bucciantini, ospite della trasmissione, stava spiegando la rilevanza del possesso palla nelle partite. Secondo Bucciantini non è un caso che la statistica in questione segni percentuali maggiori per le squadre che vincono e che si trovano nella parte alta della classifica di Seria A. Caressa in disaccordo con l'ospite argomenta. "Il possesso palla da un punto di vista statistico non significa niente. Buccia, statisticamente il possesso palla è una vecchia cosa…". Bucciantini replica: "Lui ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. - (Adnkronos) - Ieri sera è andata in scena un'accesa discussione a Skydi Fabiodopo il match fra Milan e Atalanta., ospite della trasmissione, stava spiegando la rilevanza delnelle partite. Secondonon è un caso che la statistica in questione segni percentuali maggiori per le squadre che vincono e che si trovano nella parte alta della classifica di Seria A.in disaccordo con l'ospite argomenta. "Ilda un punto di vista statistico non significa niente. Buccia, statisticamente ilè una vecchia cosa…".replica: "Lui ...

