Calcio: Serie A, Verona-Fiorentina 0-2 alla fine del primo tempo (Di lunedì 27 febbraio 2023) Verona, 27 feb. - (Adnkronos) - La Fiorentina è in vantaggio per 2-0 sul Verona al termine del primo tempo del match valido per la 24/a giornata di Serie A, in corso di svolgimento allo stadio 'Bentegodi' della città scaligera. A decidere sin qui la partita le reti di Barak al 12' e Cabral al 38'.

