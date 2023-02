Calcio | Serie A | per bookie Juve favorita nel derby con il Torino

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Roma, 27 feb. - (Adnkronos) - Sarà ildella Mole trantus ea chiudere il programma della 24esima giornata diA. Allegri, ottenuto il passaggio del turno in Europa, vuole allungare sui granata, distanti solo un punto dopo la penalizzazione ma senza vittorie in trasferta nelle stracittadine dal 1995. Un lungo digiuno che fa prevalere su William Hill il successo bianconero, offerto a 1,72 contro il 5,25 del segno «2». Nel mezzo, a 3,60, il pari come nell'ultimo precedente allo Stadium. Prevista una partita bloccata, con il quarto Under 2.5 consecutivo tra le due formazioni avanti a 1,60 sull'Over 2.5 proposto a 2,25. Per quanto riguarda invece i protagonisti del match, dopo il gol vittoria dell'andata Dusan Vlahovic vuole tornare in rete allo Stadium anche in campionato: il timbro del serbo si ...