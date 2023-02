Calcio: Serie A, la Fiorentina cala il tris a Verona e torna a vincere dopo 6 giornate (Di lunedì 27 febbraio 2023) Verona, 27 feb. - (Adnkronos) - La Fiorentina supera 3-0 in trasferta il Verona torna a vincere in Serie A dopo 6 giornate e quasi due mesi, dal successo per 2-1 sul Sassuolo dello scorso 7 gennaio al 'Franchi'. Un'affermazione netta e convincente che arriva grazie alle reti di Barak (al gol dell'ex) al 12', Cabral al 38' e Biraghi che la chiude nel finale con un gol strepitoso da centrocampo. Viola che agganciano così l'Empoli a quota 28 punti in 12/a posizione, mentre gli scaligeri rimangono a 17 e falliscono l'aggancio allo Spezia al 17° posto rimanendo così in zona retrocessione. La partita si mette subito bene per gli ospiti che sbloccano dopo soli 12 minuti grazie al grande ex della gara, Barak che conclude al meglio una bella ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023), 27 feb. - (Adnkronos) - Lasupera 3-0 in trasferta iline quasi due mesi, dal successo per 2-1 sul Sassuolo dello scorso 7 gennaio al 'Franchi'. Un'affermazione netta e convincente che arriva grazie alle reti di Barak (al gol dell'ex) al 12', Cabral al 38' e Biraghi che la chiude nel finale con un gol strepitoso da centrocampo. Viola che agganciano così l'Empoli a quota 28 punti in 12/a posizione, mentre gli scaligeri rimangono a 17 e falliscono l'aggancio allo Spezia al 17° posto rimanendo così in zona retrocessione. La partita si mette subito bene per gli ospiti che sbloccanosoli 12 minuti grazie al grande ex della gara, Barak che conclude al meglio una bella ...

