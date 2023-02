Calcio: Napoli, Osimhen riceve la torta ideata in suo onore (Di lunedì 27 febbraio 2023) Napoli, 27 feb. - (Adnkronos) - A Napoli è scoppiata la Osimhen-mania. I pasticceri Giuseppe e Salvatore Mellone hanno inventato una torta speciale per omaggiare l'attaccante nigeriano, capocannoniere della Serie A. Pan di spagna al cacao, con strati di mousse al cioccolato e una sbriciolata di biscotti che ricorda i capelli di Osimhen. Immancabile, poi, la mascherina. Questa delizia è stata già consegnata al diretto interessato, come testimoniato dal video postato sull'account Twitter di radio Kiss Kiss Napoli, radio ufficiale del club azzurro. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023), 27 feb. - (Adnkronos) - Aè scoppiata la-mania. I pasticceri Giuseppe e Salvatore Mellone hanno inventato unaspeciale per omaggiare l'attaccante nigeriano, capocannoniere della Serie A. Pan di spagna al cacao, con strati di mousse al cioccolato e una sbriciolata di biscotti che ricorda i capelli di. Immancabile, poi, la mascherina. Questa delizia è stata già consegnata al diretto interessato, come testimoniato dal video postato sull'account Twitter di radio Kiss Kiss, radio ufficiale del club azzurro.

