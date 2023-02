Calcio: Marotta, 'l'Inter deve ritrovare continuità, fiducia in Inzaghi mai venuta meno' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Milano, 27 feb. - (Adnkronos) - fiducia in Simone Inzaghi, ma per l'Inter serve un cambio di rotta che permetta di non rischiare la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo divenuto primario in questa stagione. È questo il succo delle parole di Giuseppe Marotta, che ha concesso un'Intervista a Sky Sport analizzando il momento dei nerazzurri. Dopo la sconfitta contro il Bologna, la settima in questo campionato, l'amministratore delegato dell'Inter ha chiesto rimedio al problema della continuità: "Il percorso di questi anni è soddisfacente - ha detto Marotta -, ma la squadra e l'allenatore devono fare di più per risolvere il problema della continuità. Noi, come società, siamo sempre pronti a supportarli, ma sta a loro ad ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Milano, 27 feb. - (Adnkronos) -in Simone, ma per l'serve un cambio di rotta che permetta di non rischiare la qualificazione alla prossima Champions League, obiettivo divenuto primario in questa stagione. È questo il succo delle parole di Giuseppe, che ha concesso un'vista a Sky Sport analizzando il momento dei nerazzurri. Dopo la sconfitta contro il Bologna, la settima in questo campionato, l'amministratore delegato dell'ha chiesto rimedio al problema della: "Il percorso di questi anni è soddisfacente - ha detto-, ma la squadra e l'allenatore devono fare di più per risolvere il problema della. Noi, come società, siamo sempre pronti a supportarli, ma sta a loro ad ...

