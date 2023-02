Calcio | Giorgio Marchetti sulla candidatura azzurra per Euro 2032 | “L’Italia ha un serio problema | gli stadi”

Leggi su oasport

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Il momento decisivo dell’assegnazione dei Campionatipeidimaschile è sempre più vicino esogna in grande, con la possibilità di tornare ad ospitare un grande evento oltre quarant’anni dopo lo storico Mondiale del 1990. Il Bel Paese dovrà vedersela in un testa a testa con la Turchia per garantirsi l’organizzazione della rassegna continentale in programma tra nove anni.ha però lanciato un messaggio allarmante per le quotazioni tricolori: “Non posso sapere quante chance avrà, non dipende da me.per come la vedo io in questo momento ha un, quello degli. Sono lontani dagli standardpei, dovrà fare di ...