Calcio: Allegri, 'sul campo dobbiamo fare i punti per arrivare tra le prime quattro' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Torino, 27 feb. - (Adnkronos) - "Indipendentemente da quello che succede fuori dal campo, noi sappiamo che dobbiamo cercare di arrivare a fine stagione avendo fatto i punti che ci consentano di arrivare nelle prime quattro". Così l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri in conferenza stampa alla vigilia del derby con il Torino. "La squadra ha superato lo choc del -15. Abbiamo dei mini obiettivi davanti a noi, come quello di raggiungere il Bologna a quota 35, senza perdere certezze perché finora in stagione abbiamo fatto 47 punti", aggiunge Allegri. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Torino, 27 feb. - (Adnkronos) - "Indipendentemente da quello che succede fuori dal, noi sappiamo checercare dia fine stagione avendo fatto iche ci consentano dinelle". Così l'allenatore della Juventus Massimilianoin conferenza stampa alla vigilia del derby con il Torino. "La squadra ha superato lo choc del -15. Abbiamo dei mini obiettivi davanti a noi, come quello di raggiungere il Bologna a quota 35, senza perdere certezze perché finora in stagione abbiamo fatto 47", aggiunge

