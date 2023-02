Calcio | Allegri | ' Pogba sta meglio ed è convocato | se c' è bisogno giocherà'

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Torino, 27 feb. - (Adnkronos) - "staed è". L'allenatore della Juventus Massimilianoannuncia il ritorno tra i convocati di Paul. "Se c'èdomani lo metteremo dentro, sicuramente non ha un minutaggio altissimo", aggiungein conferenza stampa alla vigilia del derby con il Torino. "Chiesa ieri ha fatto allenamento con la squadra dopo sei giorni. Difficilmente potrà partire dall'inizio, giocatori che arrivano da un lungo periodo di inattività vanno gestiti., però sta bene. Bonucci sta molto, sono molto contento perché ha ripreso confidenza con il campo. Sta bene ma si siederà di nuovo vicino a me domani”.

