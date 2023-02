Calcio: Allegri, 'derby complicato, se giochiamo in punta di piedi rischiamo di prenderle' (Di lunedì 27 febbraio 2023) Torino, 26 feb. - (Adnkronos) - "Il Torino è una squadra di Juric, ho un modo molto specifico nel giocare. Aggrediscono molto, attaccano molto, danno molta pressione. Contro di loro diventano partite di grande intensità e dovremo essere bravi a calarci nella realtà della partita. Se pensiamo di giocare in punta di piedi, rischiamo di prenderle". L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri avverte la sua squadra in vista del derby di domani sera con il Torino. "Domani sarà una sfida molto complicata, abbiamo grande rispetto del Toro", aggiunge Allegri. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Torino, 26 feb. - (Adnkronos) - "Il Torino è una squadra di Juric, ho un modo molto specifico nel giocare. Aggrediscono molto, attaccano molto, danno molta pressione. Contro di loro diventano partite di grande intensità e dovremo essere bravi a calarci nella realtà della partita. Se pensiamo di giocare indidi". L'allenatore della Juventus Massimilianoavverte la sua squadra in vista deldi domani sera con il Torino. "Domani sarà una sfida molto complicata, abbiamo grande rispetto del Toro", aggiunge

