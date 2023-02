Calciatori del Grotta aggrediti a Rotondi | arbitro sospende gara in prima categoria

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSarebbe stato un vero e proprio agguato quello che viene denunciato da dirigenti e allenatore dei Lions, la squadra irpina che milita nel campionato dilettanti di, ieri in trasferta sul campo di, in provincia di Avellino. Dopo essere stati accolti all’arrivo da petardi e fumogeni, idelsono stati insultati e minacciati da una decina di tifosi. È volato anche qualche schiaffoche gli ospiti riuscissero a raggiungere gli spogliatoi. Nonostante il clima tutt’altro che tranquillo, la partita ha avuto inizio, ma a fine primo tempo, denuncia l’allenatore delminarda, Marco Lanza, “i nostri giocatori rimasti in campo per il riscaldamento, sono stati ...