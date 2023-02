Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Calci da fermo: il tallone d’Achille dell’Empoli - AleBalta2 : @SballoTourette_ Leao imbarazzante… e la pochezza che abbiamo nel tirare i calci da fermo è allucinante - Se23rex : @DavidIII17 Perché dava calci a tutti, non stava fermo, nonostante fosse ammanettato ?????e piuttosto che dargli un… - AlbertMotta82 : @no_ismarti nell'Inter spicca per i calci da fermo perché hanno dei colpitori di testa ottimi... - Bruno2Franco : @L_Spalletti Rigori e calci da fermo: importanti. Studiate i portieri. Del Piero non c'è. A meno che ci sia chi in… -

Gli ultimi gol incassati dagli azzurri sono arrivati sugli sviluppi di tiri dalla bandierina. Il tecnico Zanetti dovrà rivedere alcune cose in ...Tutti realizzati ida: 4/4 nelle trasformazioni per l'estremo verdeblu Gargano, 5/5 - 4/4 nelle trasformazioni e 1/1 nei piazzati - per il validissimo centro classe 2004 dei biancoverdi ...

Calci da fermo: il tallone d’Achille dell’Empoli LA NAZIONE

Calcio C, Rimini a Fermo e Regini torna titolare in difesa Corriere Romagna

Gaburro verso Fermo: "Ho detto ai ragazzi che segneranno per sbaglio, mi aspetto un gol sporco" RiminiToday

Fermana ko 1-2 col Rimini, l'aggancio ai playoff è solo rimandato Vivere Fermo

Nemmeno la neve ferma Grifo, ma contro il Bayer Leverkusen finisce 1-1 La Gazzetta dello Sport

La Salernitana stende 3-0 il Monza e dopo quattro mesi ritrova il successo allo stadio Arechi. Prima vittoria in granata per Paulo Sousa che, dopo l'esordio amaro di sette giorni fa con la Lazio, ries ...Torna il girone A di Eccellenza Lazio e lo fa con il botto. La sorpresa di giornata è sicuramente la sconfitta dell'Anzio, che cede in casa per 1-3 al Vis Sezze nonostante il pareggio di Bencivenga su ...