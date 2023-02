Cagnolina salvata e incinta partorisce una cucciolata di “baby mucche” (Di lunedì 27 febbraio 2023) La gravidanza è uno dei periodi più magici della vita, ma può portare anche qualche difficoltà. Non importa se ad essere incinte siete voi o se semplicemente vi occupate di qualcuno che lo è, l’ansia e il nervosismo sono sempre presenti. E molto probabilmente è lo stesso anche per gli animali! Fortunatamente, questa Cagnolina mix di golden retriever aveva con lei alcuni amanti degli animali che si sono assicurati che le andasse tutto bene quando è finita in strada. Quando Rosie è arrivata al Neuse River Golden Retriever Rescue, era incinta ed aveva una grande pancia. I volontari erano sollevati che la Cagnolina fosse stata salvata in tempo per ricevere l’aiuto necessario. Leggi di più: La dalmata Miley aspettava tre cuccioli – ma ha partorito un’incredibile cucciolata di 18. Leggi di ... Leggi su it.newsner (Di lunedì 27 febbraio 2023) La gravidanza è uno dei periodi più magici della vita, ma può portare anche qualche difficoltà. Non importa se ad essere incinte siete voi o se semplicemente vi occupate di qualcuno che lo è, l’ansia e il nervosismo sono sempre presenti. E molto probabilmente è lo stesso anche per gli animali! Fortunatamente, questamix di golden retriever aveva con lei alcuni amanti degli animali che si sono assicurati che le andasse tutto bene quando è finita in strada. Quando Rosie è arrivata al Neuse River Golden Retriever Rescue, eraed aveva una grande pancia. I volontari erano sollevati che lafosse statain tempo per ricevere l’aiuto necessario. Leggi di più: La dalmata Miley aspettava tre cuccioli – ma ha partorito un’incredibiledi 18. Leggi di ...

