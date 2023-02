Cagliari. Le strade si rifanno il look con il Global Service (Di lunedì 27 febbraio 2023) Avrà una durata di tre anni e avrà come obiettivo principale quello di intervenire sulla rete viaria del Comune di Cagliari. Che comprende 600 chilometri di rete stradale, cinquanta opere d’arte e 40 chilometri di piste ciclabili. Un appalto da 12,9 milioni grazie al quale le vie del capoluogo sardo si rifaranno il look con la sistemazione dei marciapiedi, della segnaletica orizzontale e con l’allargamento delle competenze degli appaltatori anche agli ascensori cittadini. Il tutto accompagnato da un servizio di pronto intervento, grazie al numero verde (800 116 444) che garantisce l’operatività degli operai entro venti minuti dalla segnalazione. “Ci saranno tutta una serie di interventi importanti che i nostri concittadini aspettano con ansia”. Il primo commento del Sindaco Paolo Truzzu che ha illustrato i dettagli del terzo appalto relativo al ... Leggi su laprimapagina (Di lunedì 27 febbraio 2023) Avrà una durata di tre anni e avrà come obiettivo principale quello di intervenire sulla rete viaria del Comune di. Che comprende 600 chilometri di rete stradale, cinquanta opere d’arte e 40 chilometri di piste ciclabili. Un appalto da 12,9 milioni grazie al quale le vie del capoluogo sardo si rifaranno ilcon la sistemazione dei marciapiedi, della segnaletica orizzontale e con l’allargamento delle competenze degli appaltatori anche agli ascensori cittadini. Il tutto accompagnato da un servizio di pronto intervento, grazie al numero verde (800 116 444) che garantisce l’operatività degli operai entro venti minuti dalla segnalazione. “Ci saranno tutta una serie di interventi importanti che i nostri concittadini aspettano con ansia”. Il primo commento del Sindaco Paolo Truzzu che ha illustrato i dettagli del terzo appalto relativo al ...

