Cadavere in mare, la procura indaga per omicidio volontario (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – “omicidio volontario” è l’ipotesi alla base del fascicolo d’inchiesta aperto dalla procura di Torre Annunziata in merito al ritrovamento in mare, ieri pomeriggio, di un Cadavere di un uomo dai tratti europei, dall’apparente età di 35-40 anni. E’ quanto contenuto nel fascicolo di cui è titolare il pubblico ministero Giuliano Schippi. Il Cadavere è stato avvistato ieri pomeriggio da un pescatore, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Quando il corpo è stato ripescato, è stato notato che al collo aveva una corda, alla cui estremità sarebbe stato fissato un grosso masso nel tentativo, non riuscito, di farlo inabissare o quantomeno di simulare – è la tesi degli inquirenti – un suicidio. Dai rilievi effettuati dal medico ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiTorre Annunziata (Na) – “” è l’ipotesi alla base del fascicolo d’inchiesta aperto dalladi Torre Annunziata in merito al ritrovamento in, ieri pomeriggio, di undi un uomo dai tratti europei, dall’apparente età di 35-40 anni. E’ quanto contenuto nel fascicolo di cui è titolare il pubblico ministero Giuliano Schippi. Ilè stato avvistato ieri pomeriggio da un pescatore, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine. Quando il corpo è stato ripescato, è stato notato che al collo aveva una corda, alla cui estremità sarebbe stato fissato un grosso masso nel tentativo, non riuscito, di farlo inabissare o quantomeno di simulare – è la tesi degli inquirenti – un suicidio. Dai rilievi effettuati dal medico ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilGazzettinoves : #TorreAnnunziata, cadavere in mare: la Procura indaga per omicidio volontario - Cecio45 : @thejoshuatree77 Se non hanno un sussulto di coscienza davanti al cadavere di un bambino in riva al mare di cosa vo… - NapoliToday : #Cronaca Cadavere sconosciuto in mare, i rilievi del Ris |VIDEO - NotizieVirgilio : ?? Cadavere trovato in mare con una corda al collo I carabinieri della compagnia di Torre Annunziata, su segnalazion… - infoitinterno : Torre Annunziata, cadavere di un uomo in mare con una corda al collo -