Cadavere in mare con una corda al collo, giallo nel Napoletano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Cadavere di un uomo dall'apparente età di 35-40 anni è stato avvistato in mare da alcuni pescatori ieri pomeriggio nella zona nota come delle Sette Scogliere a Torre Annunziata (Napoli). Da ciò che si apprende, una volta recuperato il corpo, è stata notata una corda stretta attorno al collo. Sul caso indagano gli agenti del locale commissariato di polizia, che al momento non escludono alcuna pista. Il Cadavere dell'uomo, in attesa di essere identificato (si stanno vagliando anche tutte le segnalazioni di sparizioni pervenute nell'ultimo periodo), è stato sequestrato e con ogni probabilità la Procura chiederà che sia effettuata l'autopsia. Diversi i curiosi che si sono fermati nella zona del litorale di Torre Annunziata in cui erano in corso le operazioni di recupero ...

