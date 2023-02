Buonanotte (Di lunedì 27 febbraio 2023) Questa immagine è stata ripresa dal rover della NASA Perseverance il 16 febbraio 2023 e testimonia che la stagione delle nuvole è tornata. Leggi su aliveuniverse.today (Di lunedì 27 febbraio 2023) Questa immagine è stata ripresa dal rover della NASA Perseverance il 16 febbraio 2023 e testimonia che la stagione delle nuvole è tornata.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... alecattelan : Ci vediamo domani!! Buonanotte a tutti! Grazie @mengonimarco ?? #staseracecattelan Riguarda la puntata su… - sBhupen52 : RT @EricaDoddo: @Helbaggoo Grazie Helbaggoo sono sagge le tue parole, basta avere pazienza e far parlare il cuore. Il nostro animo è molto… - zenzolabot : RT @xo_a0: ritorno solo per darvi la buonanotte e ricordarvi che lui è un ferrero rocher ?????????????? - marciadorsey : Buonanotte … ? - enrico_farda : RT @CristinaMolendi: “Se resti neutrale in una situazione d’ingiustizia, hai scelto la parte dell’oppressore.” Desmond Tutu - 1931-2021 B… -