Bullismo, il pm agli studenti di San Giorgio a Cremano: "Denunciate" (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSan Giorgio a Cremano (Na) – Di fronte ad episodi di Bullismo o di cyberBullismo "Non state in silenzio ma usate l'arma della parola: Denunciate. Ci sono strumenti utili". Così il sostituto procuratore presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli, Emilia Galante Sorrentino in un passaggio del suo intervento all'incontro sulla lotta a Bullismo e cyberBullismo con gli alunni dell'Iti 'Enrico Medi' di San Giorgio a Cremano. La pm, dopo aver mostrato un breve video su episodi di Bullismo tra adolescenti, si è soffermata sulla figura del 'terzo spettatore' ovvero di colui che fa propendere l'ago della bilancia dalla parte del bullo (acconsentendo con un sorriso) o dalla parte della vittima ...

