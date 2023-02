Buchi nei bilanci, la Corte dei Conti indaga sul Comando Carabinieri Campania e sull’Ordine degli avvocati napoletani (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPresunti Buchi nei bilanci pubblici, la procura regionale della Corte dei Conti indaga sull’Arma dei Carabinieri e sull’Ordine degli avvocati di Napoli. Due le inchieste, affidate al sostituto procuratore Davide Vitale. Nel primo caso, l’indagine riguarda un ammanco da circa 2,1 milioni di euro, rilevato nelle casse del Comando Legione Carabinieri “Campania”. L’ipotesi non è di dolo, ma di colpa grave. Nel mirino ci sono alcuni ufficiali, con compiti di gestione e vigilanza sulle finanze del Comando. Sulla vicenda, da circa 2 anni, c’è un parallelo procedimento penale, aperto dalla Procura della Repubblica di Napoli. La Corte ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 27 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiPresuntineipubblici, la procura regionale delladeisull’Arma deidi Napoli. Due le inchieste, affidate al sostituto procuratore Davide Vitale. Nel primo caso, l’indagine riguarda un ammanco da circa 2,1 milioni di euro, rilevato nelle casse delLegione”. L’ipotesi non è di dolo, ma di colpa grave. Nel mirino ci sono alcuni ufficiali, con compiti di gestione e vigilanza sulle finanze del. Sulla vicenda, da circa 2 anni, c’è un parallelo procedimento penale, aperto dalla Procura della Repubblica di Napoli. La...

