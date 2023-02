“Bruciori agli occhi e alla gola” | Clusone | soccorsi in 21 tra studenti e docenti

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 27 febbraio 2023). Non sono ancora chiare le cause di quanto successo lunedì mattina, 27 febbraio,scuola Abf di. L’rme è scattato poco dopo le 13 nell’ala nord dell’istituto di via san Gregorio Barbarigo, temporaneamente evacuato per permettere ai tecnici dell’Ats e ai vigili del fuoco di individuare l’origine del problema. Al 118 è stata riferita una presenza di fumi e gas, ma durante i sopralluoghi non sarebbero emerso particolari anomalie. Quel che è certo, è che 21 trasono statidopo avere lamentato. Sul posto il sindaco diMassimo Morstabilini ha inviato una pattuglia della polizia ...