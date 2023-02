Bruce Willis “non riconosce la madre ed è sempre più aggressivo”: ecco come sta l’attore (Di lunedì 27 febbraio 2023) Preoccupano le condizioni di salute di Bruce Willis. l’attore, che come rivelato recentemente da Demi Moore soffre di demenza frontotemporale, non riconoscerebbe più la madre. A farlo sapere è Wilfried Gliem, cugino della mamma di Bruce, in un’intervista a Bild: “Non è sicura che suo figlio la riconosca ancora”. Una fonte vicina alla donna ha invece confidato al giornale Marca: “Le sue reazioni sono molto lente, è sempre più aggressivo e non è più possibile avere una normale conversazione con lui. Anche se questo comportamento è normale nelle sue condizioni”. Nelle scorse settimane Demi Moore aveva così parlato sui social a proposito della malattia dell’ex marito: “Volevamo aggiornarvi sul nostro amato marito, padre e amico visto che ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 27 febbraio 2023) Preoccupano le condizioni di salute di, cherivelato recentemente da Demi Moore soffre di demenza frontotemporale, nonrebbe più la. A farlo sapere è Wilfried Gliem, cugino della mamma di, in un’intervista a Bild: “Non è sicura che suo figlio la riconosca ancora”. Una fonte vicina alla donna ha invece confidato al giornale Marca: “Le sue reazioni sono molto lente, èpiùe non è più possibile avere una normale conversazione con lui. Anche se questo comportamento è normale nelle sue condizioni”. Nelle scorse settimane Demi Moore aveva così parlato sui social a proposito della malattia dell’ex marito: “Volevamo aggiornarvi sul nostro amato marito, padre e amico visto che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CharlyMatt : Mio padre si ammaló della stessa patologia di Bruce Willis, la demenza frontotemporale, a 55 anni. È una patologia… - RadioTadino : RT @SkyTG24: Bruce Willis, la mamma racconta che l’attore non la riconosce più a causa della malattia - FQMagazineit : Bruce Willis “non riconosce la madre ed è sempre più aggressivo”: ecco come sta l’attore - ilgiornale : “La madre non è sicura che la riconosca ancora”, fanno sapere i parenti di #BruceWillis alla stampa, confermando il… - infoitcultura : Bruce Willis, la mamma racconta che l’attore non la riconosce più a causa della malattia -